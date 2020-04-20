Gustavo Campanharo gününü evde ailesiyle birlikte geçiriyor

Hes Kablo Kayserispor'un futbolcusu Gustavo Campanharo, oğlu August'tan yediği çalımı sosyal medya hesabından paylaştı.

20 Nisan 2020, Pazartesi 17:25 Son Güncelleme:
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Gustavo Campanharo gününü evde ailesiyle birlikte geçiriyor

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, corona virüs tedbirleri kapsamında gününü evde ailesiyle birlikte geçiriyor. Antrenmanlarını evde de sürdüren ve futbol topundan uzak kalamayan Campanharo, oğlu ile birlikte yaptığı çalışmayı sosyal medya hesabından paylaştı.

İyi bir sosyal medya kullanıcısı olan Campanharo paylaştığı videoda, oğlu August'tan topu alabilmek için kayarak müdahale yaptı. August ise ayaklarına sıkıştırdığı topu zıplayarak babasından kurtardı. Video kısa sürede büyük beğeni topladı.

İHA

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