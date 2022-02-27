Portekiz Ligi'nde Famalicao forması giyen eski Galatasaraylı Gustavo Assunçao, Portekiz'de büyük bir şok yaşadı.

21 yaşındaki Brezilyalı oyuncu 2-1 önde oldukları mücadelede ırkçılığa maruz kaldı. Maçın son dakikalarında yaşanan bu olay sonrasında genç futbolcu sahadan çıkmak istedi.

Tondela forması giyen Rafael Barbosa tarafından kendisine ırkçı ifadeler kullandığını ve tehditler savurduğunu iddia ederken Portekiz Futbol Federasyonu'nun konuyla ilgili soruşturma açacağı belirtildi.