Galatasaray ile yollarını karşılıklı anlaşmayla ayıran Gustavo Assunçao, Sarı Kırmızılı ekibe veda etti. Galatasaray'ı her zaman desteklemeye devam edeceğini belirten 21 yaşındaki Brezilyalı ön libero, ''Türkiye ve dünyada büyük bir kulüp olan Galatasaray'da oynamaktan gurur duydum. Bu kulübü her zaman destekleyeceğim. Teşekkürler.'' ifadelerini kullandı.

100 bin Euro bedelle Portekiz ekibi Famalicao'dan kiralanan Assunçao, Galatasaray'da sadece 2 maça çıkabildi. Kayserispor maçında 90, Konyaspor maçında ise 45 dakika süre alabilen genç oyuncu, skor katkısı veremeden takımdan ayrıldı.







