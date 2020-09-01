Gurur tablosu

A Milli Voleybol Takımımız’ın geleceği; Genç Sultanlar, Avrupa şampiyonluğu başarısıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Türkiye’ye büyük bir mutluluk yaşattı, 8 yıl sonra tarihinde ikinci kez altın madalyaya uzandı. 19 Yaş Altı Kız Milli Takımı’nın başantrenörü Şahin Çatma 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıl dönümünde Avrupa şampiyonluğunu elde etmelerinin ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayarak, “Aynı günde iki bayramı birden yaşamamız haklı bir gurur kaynağı. Kızlarımız her şeyi çok güzel yaptılar. Zoru başardılar. İnşallah bu şampiyonlukların devam edecek. Bunun hayaliyle yaşamayacağız. Gelecek sene dünya şampiyonasında daha iyi bir çizgiye geleceğiz.” diye konuştu.

‘Esas hedefimiz A takıma oyuncu çıkarabilmek’

Voleybolda tüm yaş kategorilerinde çok iyi bir jenerasyona sahip olduklarını dile getiren Çatma, şunları söyledi: “Esas hedefimiz A Milli Takım’a oyuncu çıkarabilmek. Tabii bunu şampiyonlukla taçlandırdınca farklı bir sonuç ortaya çıkıyor. İlerleyen yıllarda bu takımdan A Milli Takım’a mutlaka gidecek oyuncular var.” Çatma ayrıca “Bu başarı hepimizin. Kulüplerin bize vermiş olduğu destek de çok önemli. Kulüplerin oyunculara verdiği eğitim milli takıma yansıyor. Bu, tüm Türkiye’nin başarısı” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı’ndan görüntülü tebrik

Elde edilen şampiyonluktan dolayı milli takım oyuncularını ve teknik ekibi görüntülü arayarak tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Size çok güveniyorum, sizleri hep destekledim, desteklemeye de devam edeceğim. Hocamızı tebrik ediyorum, kutluyorum sizleri. Bütün teknik kadroyu ve tabii bütün takımı da özellikle tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca görüntülü konuşma sırasında Türkiye’nin gururu olan Genç Sultanları, “Türkiye’ye döner dönmez de tüm takımı Külliye’ye bekliyorum” diyerek de makamına davet etti.