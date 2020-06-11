Gürsel Aksel koronaya kapalı

Koronavirüs salgınının ardından yarın evinde lider Trabzonspor’u konuk edecek Göztepe’de Gürsel Aksel Stadı karşılaşmaya hazırlandı. Pandemi nedeniyle stadın her yeri dezenfekte edilirken, yapılan çalışmaları Demirören Haber Ajansı yerinde izledi. Bir hafta boyunca stattaki tüm koltuklar tek tek silinirken, maçta kullanılacak protokol ve basın tribünü en ince detayına kadar temizlendi. Soyunma, hakem ve doping kontrol odaları, futbolcular ve hakemlerin kullanacağı duşlar, lavabolar, koridorlar, otopark ile yedek kulübeleri de elden geçirildi. Göztepeli ve Trabzonsporlu oyuncuların maç saatinde çıkış tünelinden ayrı ayrı olarak sahaya çıkacakları da ifade edildi. Yedek kulübelerinde de oturma düzeni değişti. İki takım futbolcuları ve teknik ekiplerinin 2 koltuk mesafe bırakarak yedek kulübesinde maçı takip edecekleri açıklandı.

Herkes maske takacak!

Basın tribününde sadece 12 gazetecinin yer alacağı stadyumda, protokolde ise 5 Göztepeli, 5 Trabzonsporlu yöneticiyle birlikte toplam 10 kişinin maçı izleyeceği vurgulandı. Stada gelecek kişilerin yarım saat önceden tribünlere alınacağı, herkesin ateşinin ölçüleceği, statta kesinlikle asansörlerin kullanılmayacağı ve herkesin maske takacağı ifade edildi.

‘Tedbirleri bırakmayacağız’

Trabzonspor maçı öncesinde Gürsel Aksel Stadı’nda her türlü önlemin alındığına dikkat çeken Başkanvekili Talat Papatya, “Stadımızda hasret bitiyor. Seyircimize olan, atmosferimize olan hasretimiz ise maalesef bitmiyor. Rizespor maçıyla son karşılaşmaya biz çıkmıştık. Yeni dönemde ilk maçımızı yarın Trabzonspor’la oynayacağız. Tedbirleri elden bırakmayacağız” dedi.