Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),(DHA) - BURSA'da Orhangazi Belediyesi, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Gökyüzü Hava Sporları Kulübü ile ortaklaşa düzenlenen 8. Bursa Kupası Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması, Orhangazi Gürle Tepesinde gerçekleşti. Yarışma uçuşları öncesi o günlük meteorolojiden alınan bilgilere ve görev komitesinin hazırladığı uçuş rotalarını belirledikten sonra uçuşu tamamladılar.

Türkiyenin Farklı bölgelerinden katılan Yaklaşık 50 yamaç paraşütü tutkunların katıldığı yarışma gökyüzünde renkli görüntülere sahne oldu.26 -27 Haziran tarihleri arasında yapılan yamaç paraşütü yarışmasında yamaç paraşütü tutkunlarının yoğun ilgi gösterdi. Orhangazi Gürle tepesinden 1100 metreden uçarak hava da belirlenen noktalara ulaşarak zorlu rotayı tamamladılar.

Yaklaşık 50 kişinin katılımıyla son bulan 8. Bursa kupası yamaç paraşütü mesafe yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Orhangazi Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Ak Parti Bursa İl Başkan Vekili Orhan Aygün, İznik Belediye Başkan Vekili Oğuz Çetin, MHP Orhangazi İlçe Başkanı Çetin İnci, MHP İznik İlçe Başkanı Hüseyin Çetin, Türkiye Hava Sporları Genel Sekreteri Mehmet Turhan, Yönetim Kurulu Üyesi Serdar İlker, İlçe Emniyet Müdürü Sadık Elden, İlçe Spor Müdürü Mehmet Ali Koşan, Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkan ve Yöneticilerinin elinden aldı.

FOTOĞRAFLI