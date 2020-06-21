Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzun süre önce kopan, hafta içi de Trabzonspor'a elenerek kupaya da veda eden Fenerbahçe'de taraftarlar sosyal medyadan hem yönetime hem de teknik direktör Tahir Karapınar'a Gürkan Başkan için çağrıda bulunmuştu. Kasımpaşa maçının kadrosuna dahil edilen Gürkan Başkan, hocasında görev bekledi. Ömer Faruk Beyaz'a tam destek çıkan taraftarlar Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen genç stoperin de Kasımpaşa maçında sahada olmasını istiyor. Zanka, Falette, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes gibi birçok stoper denemesinde bulunan Sarı Lacivertliler, bu oyuncuların hiçbirinden katkı alamamıştı.

Gürkan Başkan kimdir?

Gürkan Başkan, 1 Nisan 2002'de Bursa'da dünyaya geldi. 2013 yılında Bursa Ufukspor'un altyapısına giren Gürkan, 2014'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. Stoper mevkinde oynayan Gürkan, Sarı Lacivertli kulüpte U14, U15, U16, U17 ve U19 takımlarında görev aldı. Fenerbahçe, alt yaş gruplarında sergilediği performansla dikkat çeken genç savunma oyuncusu ile sezon başı profesyonel sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2023 yılına kadar kontratı bulunuyor.





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