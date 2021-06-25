Gürhan, genç güreşçileri tebrik etti

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, (DHA) - ANTALYA Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Korkuteli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette, sporcular ve personelle görüşen Gürhan, yıl içindeki faaliyetleri dinledi.

Yavuz Gürhan, ziyarette en son gerçekleştirilen Minikler Türkiye Şampiyonasında 7 Türkiye derecesi alan Cengiz Elbeye Güreş Eğitim Merkezi sporcularını da ayrı ayrı tebrik ederek, merkezin başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Yavuz Gürhan, “İlçemiz için büyük bir kazanım olan Korkuteli Cengiz Elbeye Güreş Eğitim Merkezi sporcularını, Minikler Türkiye Şampiyonasında 7 Türkiye derecesi almalarından dolayı tebrik ediyorum. Korkuteli Pehlivanlar diyarı. Sizler geleceğin başpehlivanlarısınız. Türkiye ve dünya şampiyonalarında başarı elde eden sporcularımızın gelecek yıllarda Türkiye şampiyonu hatta Avrupa ve dünya şampiyonu olacağına inanıyorum" dedi.

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