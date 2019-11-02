Güreşte Zeynep Yetgil’den bronz madalya

23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden sporcularımızdan Zeynep Yetgil, 53 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

02 Kasım 2019, Cumartesi 06:01
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Güreşte Zeynep Yetgil’den bronz madalya

23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 53 kiloda Zeynep Yetgil 3. oldu.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de devam eden organizasyonda sporcumuz, Avrupa Şampiyonu Rus güreşçi Ekaterina Verbina’yı 4- 2 yendi, bronz aldı.

Madalyasını asker selamı ile kutlayan Zeynep, Guamlı Aquino’yu 10-0 sayı tuşuyla, Avrupa üçüncüsü ve son Askeri Olimpiyatlar’da gümüş kazanan Rumen Seicariu’yu 3-1 yenmiş, Hint rakibi Gehlot’e 8- 4 kaybetmişti.

Bugün grekoromende Ekrem Öztürk (55), Mehmet Çeker (63) Osman Yıldırım (130) bronz maçına çıkacak. 

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