Güreşte Taha Akgül’den iyi haber!

Milli takım kampındayken antrenmanda sol omzundan sakatlanan ve ameliyat olan Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu güreşçimiz Taha Akgül bugün hastaneden taburcu oluyor.

Uluslararası Yaşar Doğu Turnuvası için İstanbul’da kampta olan Serbest Güreş Milli Takımı’nın kaptanı Akgül’ün, antrenman sırasında omzunun üzerine sert bir şekilde düşmesi sonucu kürek kemiğini tutan çift bağları kopmuştu. Fulya Acıbadem Hastanesi’nde başarılı bir operasyon geçiren Milli güreşçinin, tedavisine evinde devam edileceği öğrenildi.

Şubat ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası’na katılamayacak olan Taha Akgül’ün 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na yetiştirilmesi için yoğun bir tedavi programı uygulanacağı bildirildi.