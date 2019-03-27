Güreşte Pendik fırtınası esiyor

Türk sporunun olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları’nda gururu ve madalya deposu olan güreşte muhteşem şampiyonluklara imza atan Pendik Güreş ihtisas Kulübü üç yıl gibi kısa bir süreye sığdırdığı başarılarla göz kamaştırıyor.

Kadrosunda Dünya Gençler şampiyonu Kerem Kamal, Dünya üçüncüsü Erkan Ergen, Selçuk Can, Hacı Karakuş, Serkan Akkoyun gibi yetenekli ve gelecek vaat eden milli sporcuları barındıran Pendik, milli takımın iskelet kadrosunu oluşturma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye’ye bir kaç madalya hediye etmek olduğunu söyleyen kulüp başkanı İrfan Mert, “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Üç yıl içinde birinci lige yükselerek şampiyonluğun iddialı kulüplerinden biri haline geldik” dedi.