Güreşte olimpiyat elemeleri ertelendi

Güreşte Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan 2020 Olimpiyatları Dünya Elemeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi. Elemelerin ileri tarihe alınacağı vurgulandı. Daha önce de Avrupa Elemeleri ertelenmişti.

13 Mart 2020, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Güreşte olimpiyat elemeleri ertelendi

Güreşte Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan 2020 Olimpiyatları Dünya Elemeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi. Elemelerin ileri tarihe alınacağı vurgulandı. Daha önce de Avrupa Elemeleri ertelenmişti.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...