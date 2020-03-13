Güreşte olimpiyat elemeleri ertelendi

Güreşte Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan 2020 Olimpiyatları Dünya Elemeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi. Elemelerin ileri tarihe alınacağı vurgulandı. Daha önce de Avrupa Elemeleri ertelenmişti.