Güreşte kritik sınav

Macaristan'da bugün başlayacak kritik turnuvada Türkiye serbestte 4, grekoromende 4 ve kadınlarda 6 sıklette kota arayacak. Her sıklette sadece iki güreşçi olimpiyat kotası alabilecek. Kota için mindere ilk olarak Serbest Milliler çıkacak. Türkiye adına daha önce, serbestte; Taha Akgül (125kg) ile Süleyman Atlı (57kg), grekoromende; Rıza Kayaalp (130kg) ve Cenk İldem (97kg) Tokyo vizesi almıştı. Elemeler TRTSpor 2'den naklen yayınlanacak.

Serbest

S.Kılıçsallayan (65kg)

Soner Demirtaş (74kg)

Osman Göçen (86kg)

Süleyman Karadeniz (97kg)

Kadınlar

Evin Demirhan (50kg)

Zeynep Yetgil (53kg)

Bedia Gün (57kg)

Elif Yeşilırmak (62kg)

Buse Tosun (68kg)

Yasemin Adar (76kg)

Grekoromen

Kerem Kamal (60kg)

Atakan Yüksel (67kg)

Fatih Cengiz (77kg)

Metehan Başar (87kg)