İspanya'da devam eden U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen ve kadınlarda alınan başarılı sonuçların ardından serbestte de madalya serimiz sürüyor. Serbestte ilk 5 sıklette, 2 final başarısı yakalayan Ay-Yıldızlılar dün iki gümüş madalya elde etti. 57kg'da Ahmet Duman, finalde Hintli rakibi Aman Aman’a 12-4 yenilerek Dünya 2.'si oldu. 65kg'da mindere çıkan Hamza Alaca da finalde karşılaştığı Vazgen Tevanyan’a 8-4 kaybetti, gümüş madalyayla yetindi. 2017'den bu yana düzenlenenU23Dünya Şampiyonası'nda Türkiye serbest stilde ilk kez çifte final başarısı yakalarken ilk kez de iki gümüş madalyaya uzandı. Türkiye en son 2021'de Ramazan Sarı'yla ilk finaline ulaşmış veDünya 2.'liği elde etmişti.

Emrah ve Feyzullah bronza kaldı

Dünkü elemelerin sonunda ise 2 sporcumuz bronz madalya maçına kalma şansı yakaladı. 61kg'da Emrah Ormanoğlu, çeyrek finalde Ukraynalı rakibi Andrii Dzhelep'i 7-2 yenerek yarı finale çıktı. Milli sporcumuz yarı finalde ise, Kırgız rakibi Taiyrbek Zhumshbek'e 5-0 yenilerek 3.'lük maçına kaldı. 92kg'da Feyzullah Aktürk, çeyrek finalde Yunan rakibi Gkivi Bliatze'yi 10-0 mağlup ederken yarı finalde ise İranlı Amirhossein Firouzpour'a 17-6 yenilerek final şansını yitirdi, bronz maçına çıkacak. Madalya müsabakaları bugün TSİ 19.00'da başlayacak.