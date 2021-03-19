Güreşte Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota veren Avrupa Elemeleri’nde dün serbest stilde müsabakalar yapıldı. Macaristan'ın ev sahipliği yaptığı elemelerde Türkiye'yi serbest stilde; Selahattin Kılıçsallayan (65kg) Soner Demirtaş (74kg), Osman Göçen (86kg), Süleyman Karadeniz (97kg) mindere çıktı. Her sıklette 2 sporcunun kota hakkı kazanacağı turnuvada 4 serbest güreşçimizden 2'si Tokyo vizesini cebine koydu.

65 ve 74 kiloda kota alamadık

86 kiloda Osman Göçen ile 97 kiloda Süleyman Karadeniz finale çıkarak olimpiyat kotası hakkını elde etti. Olimpiyat 3.'sü Soner Demirtaş (74kg) ve Selahattin Kılıçsallayan (65kg) ise kota alamadı. Serbest güreşte böylece Türkiye'nin kota sayısı 4'e yükseldi. Daha önce de Taha Akgül (125kg) ile Süleyman Atlı (57kg) Dünya Şampiyonası kontenjanından Tokyo vizesi elde almıştı. Bu arada güreşte mayıs ayındaki dünya elemelerinde de bir kota alma şansımız bulunuyor.