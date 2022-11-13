Güreşen: 'Giovanni ile sıkıntılarım vardı'

Sarı kırmızılı takımın kaptanı Gizem Güreşen 4Bir4Bir kanalıyla röportaj gerçekleştirdi.

İşte Gizem Güreşen'in öne çıkan demeçleri:

"Giovanni ile sıkıntılarım vardı"

VakıfBank'tan neden ayrıldın? sorusuna Gizem " Her güzel şeyin bir sonu vardır derler ya. Bu da öyle. Giovanni ile sıkıntılarım vardı. Bunun üstesinden gelemedik. Saha dışı arkadaşlığımız, sahanın içinde de antrenör oyuncu ilişkimiz vardı. Profesyonelliği devam ettiremedik biz onunla. O yüzden de yollarımız ayrıldı. Beni o zamanlar çok etkilemişti. O yüzden ben voleybolu bırakmayı da düşündüm. İsviçre'ye gitme sebebimde bunların altından geliyor. Benim canım çok acımıştı. Kızgın mısın desen, küs müsünüz desen, hiç öyle bir şey yok"

"Ablam voleybol oynarken 3 numara giyiyordu"

Neden 3 numaralı formayı tercih ettiği sorulduğunda ise

"Ablam voleybol oynarken 3 numara giyiyordu. O voleybolu bıraktı. Ben devam ettim. Aramda bir bağ olsun. O yüzden 3 numara" ifadelerini kullandı.

"Libero biraz lider ruhlu olmalı"

"Hem ön hem arkayı düzenleyebilecek tek bir kişi var. O da libero"

"Neslihan Demir benim için dünyanın en iyisi hala"

"Neslihan benim için dünyanın en iyi oyuncusu hala. Kimse yerini dolduramaz"

"Glinka ile bir kere daha oynamak isterdim"

VakıfBank döneminde beraber oynadığı Polonyalı oyuncu Malgorzata Glinka ile tekrar oyna isteğini dile getirdi. (Glinka, 2017 yılında aktif voleybol kariyerini sonlandırmıştı.)

"Ben smaçördüm"

Voleybolda hangi kuralı değiştirmek isterdin sorusuna ise, " Tabii ki de liberoların smaç vurabilme kuralını değiştirmek isterdim. Ben smaçördüm. Oradan liberoluğa geçtim. Hala smaç vurmayı çok seviyorum. Çünkü benim için smaç deşarj olmak. Liberoların geri hücum yapması kuralını getirirdim" şeklinde konuştu.