Güreşçimiz Muhammet Emin Kotanoğlu, şehit oldu

Lisanslı güreşçi olan ve Hakkari’de vatani görevini yapan Muhammet Emin Kotanoğlu, askeri aracın şarampole yuvarlandığı kazada şehit oldu. Çukurca’dan gelen bu haber tüm Türkiye’yi yasa boğdu.

09 Ekim 2019, Çarşamba 06:01
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Güreşçimiz Muhammet Emin Kotanoğlu, şehit oldu

Hakkari’den acı haber geldi... Daha önce DSİ Nilüfer ve Bursa Büyükşehir kulüplerinde güreş yapan Muhammet Emin Kotanoğlu şehit oldu.

Çukurca’daki 2. Hudut Tugayı’ndan Kavuşak Askeri Üssüne erzak götüren askeri araç, saat 15.30 sıralarında şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan Sözleşmeli Er Muhammet Emin Kotanoğlu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Doktorların müdahalesine rağmen Kotanoğlu, şehit oldu. Aynı zamanda Milli güreşçimiz Muhammet Nuri Kotanoğlu’nun amcasının oğlu olan şehidimizin naaşının sabah Yüksekova’da düzenlenecek törenin ardından Bursa’ya getirilerek ikindi namazının ardından Hamitler Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.


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