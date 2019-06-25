Güreşçilerimiz, Avrupa Oyunlarında mindere çıkıyor

Ülkemizi 57 kg da temsil eden Avrupa şampiyonu güreşçimiz Süleyman ATLI ilk turda Avrupa 3.sü Gürcü asıllı İspanyol Vartanov Metrevelli ile karşılaşacak. Galip gelirse Çeyrek Finalde Dünya 2.si Gürcü Beka Lomtzadze / Avrupa 3.sü Sırp S.Micic galibiyle mücadele edecek.

74 kg Soner DEMİRTAŞ ilk turda Azerbaycanlı N.Gadzhiyev ile karşılaşacak. Dünya 2.si Güreşçimiz 86 kg Fatih ERDİN ise ilk turu bay geçti

Son olarak 125 kg'da Fatih YAŞARLI ilk turda Letonyalı D.Mihaliovs ile karşı karşıya gelecek. Minsk’teki Avrupa Oyunları’nda güreşçilerimizin müsabakaları sportstv ve sportstv.com.tr’den canlı olarak yayınlanacak.