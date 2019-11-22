Güreşçilerden Öğretmenler Günü Turnuvası

Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA)

Altınova Belediyespor, 24 Kasım Öğretmenler Günü Güreş Turnuvası, genç sporcuların büyük ilgisi ve katılımıyla gerçekleştirildi.

Altınova Belediyespor 24 Kasım Öğretmenler Günü Güreş Turnuvası, 8 kategoride 100 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuvada genç sporcular birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Öğretmenler Günü Güreş Turnuvasında büyük coşku ve kıyasıya mücadele sergilendi. Turnuva sonunda Hacı Ali Saruhan İlkokulu birinci, Hürriyet ilkokulu ikinci ve TEDAŞ İlkokulu üçüncü oldu. Altınova Belediyesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya; Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, İl Genel Meclis üyeleri Ali Çorbacı, Resul Çiftçi, Altınova Belediye Meclis üyeleri Bilal Ok ve Hasan Karabacak, Altınova Belediyespor Güreş Takımı Antrenörleri Semih Turgut ve Burak Kaya, öğretmenler ve veliler katıldı.

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