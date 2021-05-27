Mahir ÇEVİREN/FİNİKE, (DHA)- KUMLUCA'da yapılacak yağlı pehlivan güreşlerine katılacak pehlivanlar, hazırlıklarını Finike'de sürdürdü.

Kumluca'da 22- 23 Mayıs tarihlerinde yapılacak yağlı pehlivan güreşlerine katılacak başpehlivanlar Orhan Okulu, Ramazan Bircan, Tanju Gemici ve Hasan Cengiz'in yanı sıra alt boylarda güreşecek pehlivanlar çalışmalarını Hasyurt İrfan Uğurlu Stadı'nda sürdürdü. Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, pehlivanları ziyaret hediye etti.

2020 yılında güreşlerin pandemi nedeniyle yapılmadığını söyleyen pehlivanlar, 2021 yılında Kumluca güreşleriyle sezonun açıldığını ve yaklaşık 9 aydır çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Sezona iyi başlangıç yapmak istediklerini aktaran pehlivanlar, hedeflerinin önce Kumluca, sonrasında Kırkpınar güreşleri olduğunu vurguladı. Pehlivanlar tüm sporculara sezonun kazasız belasız geçmesini de temenni ettiklerini iletti.

FOTOĞRAFLI