Güreşçiler Avrupa Şampiyonası’nda madalya arayacak

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası yarın Sırbistan’da başlayacak.

Novi Sad kentinde düzenlenecek şampiyona 7 gün sürecek. Organizasyon, erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde 10’ar sıklette gerçekleştirilecek.

Türkiye, şampiyonada 10’u kadın 30 milli güreşçiyle tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek.

Sırbistan’da ilk olarak grekoromen güreşçiler mindere çıkacak. Şampiyonanın ilk gününde Türkiye’yi 55 kiloda Ekrem Öztürk, 63 kiloda Abdullah Toprak, 77 kiloda Serkan Akkoyun, 87 kiloda Ali Cengiz ve 130 kiloda Osman Yıldırım temsil edecek.

- Musa Aydın: "Zorlu bir şampiyona bizi bekliyor"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yaptığı açıklamada, milli sporcuların zorlu bir şampiyonada mücadele edeceklerini belirtti.

Aydın, 23 yaş altı takımlarına önem verdiklerini vurgulayarak, "Bu gençler bizleri önümüzdeki yıllarda olimpiyatlarda temsil etmeye aday isimler. Sırbistan’da son derece zorlu bir şampiyona bizi bekliyor. Ama ne olursa olsun her zaman olduğu gibi yine hedefimiz tüm takımlarımızın ilk üçe girmesi. Ekip olarak çalışmalarımızı bu doğrultuda yaptık. Tüm sporcu ve teknik heyetimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası’nda madalya arayacak milli sporcular şunlar:

- Grekoromen

55 kilo: Ekrem Öztürk

60 kilo: Kerem Kamal

63 kilo: Abdullah Toprak

67 kilo: Hacı Karakuş

72 kilo: Cengiz Arslan

77 kilo: Serkan Akkoyun

82 kilo: Hasan Basri Yıldırım

87 kilo: Ali Cengiz

97 kilo: İbrahim Tığcı

130 kilo: Osman Yıldırım

- Erkekler serbest stil

57 kilo: Şaban Kızıltaş

61 kilo: Selahattin Sert

65 kilo: Selim Kozan

70 kilo: Ömer Faruk Çayır

74 kilo: Fazlı Eryılmaz

79 kilo: Ramazan Sarı

86 kilo: Arif Özen

92 kilo: Erhan Yaylacı

97 kilo: İbrahim Çiftçi

125 kilo: Hüseyin Civelek

- Kadınlar

50 kilo: Aynur Erge

53 kilo: Zeynep Yetgil

55 kilo: Eda Tekin

57 kilo: Elif Yanık

59 kilo: Hatice Ece Tekin

62 kilo: Derya Bayhan

65 kilo: Aslı Tuğcu

68 kilo: Kadriye Aksoy

72 kilo: Beste Altuğ

76 kilo: Ayşegül Özbeğe

AA