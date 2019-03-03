Güreşçiler Avrupa Şampiyonası’nda madalya arayacak

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası yarın Sırbistan’da başlayacak.
Novi Sad kentinde düzenlenecek şampiyona 7 gün sürecek. Organizasyon, erkekler serbest stil, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde 10’ar sıklette gerçekleştirilecek.
Türkiye, şampiyonada 10’u kadın 30 milli güreşçiyle tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek.
Sırbistan’da ilk olarak grekoromen güreşçiler mindere çıkacak. Şampiyonanın ilk gününde Türkiye’yi 55 kiloda Ekrem Öztürk, 63 kiloda Abdullah Toprak, 77 kiloda Serkan Akkoyun, 87 kiloda Ali Cengiz ve 130 kiloda Osman Yıldırım temsil edecek.
- Musa Aydın: "Zorlu bir şampiyona bizi bekliyor"
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yaptığı açıklamada, milli sporcuların zorlu bir şampiyonada mücadele edeceklerini belirtti.
Aydın, 23 yaş altı takımlarına önem verdiklerini vurgulayarak, "Bu gençler bizleri önümüzdeki yıllarda olimpiyatlarda temsil etmeye aday isimler. Sırbistan’da son derece zorlu bir şampiyona bizi bekliyor. Ama ne olursa olsun her zaman olduğu gibi yine hedefimiz tüm takımlarımızın ilk üçe girmesi. Ekip olarak çalışmalarımızı bu doğrultuda yaptık. Tüm sporcu ve teknik heyetimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası’nda madalya arayacak milli sporcular şunlar:
- Grekoromen
55 kilo: Ekrem Öztürk
60 kilo: Kerem Kamal
63 kilo: Abdullah Toprak
67 kilo: Hacı Karakuş
72 kilo: Cengiz Arslan
77 kilo: Serkan Akkoyun
82 kilo: Hasan Basri Yıldırım
87 kilo: Ali Cengiz
97 kilo: İbrahim Tığcı
130 kilo: Osman Yıldırım
- Erkekler serbest stil
57 kilo: Şaban Kızıltaş
61 kilo: Selahattin Sert
65 kilo: Selim Kozan
70 kilo: Ömer Faruk Çayır
74 kilo: Fazlı Eryılmaz
79 kilo: Ramazan Sarı
86 kilo: Arif Özen
92 kilo: Erhan Yaylacı
97 kilo: İbrahim Çiftçi
125 kilo: Hüseyin Civelek
- Kadınlar
50 kilo: Aynur Erge
53 kilo: Zeynep Yetgil
55 kilo: Eda Tekin
57 kilo: Elif Yanık
59 kilo: Hatice Ece Tekin
62 kilo: Derya Bayhan
65 kilo: Aslı Tuğcu
68 kilo: Kadriye Aksoy
72 kilo: Beste Altuğ
76 kilo: Ayşegül Özbeğe
AA