Güreşçi Yağmur Şen, Avrupa üçüncüsü!

Hırvatistan'ın Zagreb kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 58 kiloda mindere çıkan Yağmur Şen, Bursa’ya madalya kazandırmanın gururunu yaşadı. Organizasyonda eleme turunda Azerbaycan’dan Sofiya Rustam’ı 5-1, çeyrek finalde Ukrayna’dan Oleksandra Malkova’yı 10-0 yenen Yağmur Şen, yarı finale yükselirken madalyayı da garantiledi. Yarı finalde Macaristan’dan Eda Balazs’a 5-3 yenilen Bursa Büyükşehir Belediyesporlu güreşçi, bronz madalya mücadelesinde Polonyalı Magdelena Hanna Siedy ile karşılaştı.

Üçüncülük müsabakasından ise 10-5 galip ayrılan Yağmur Şen bronz madalyanın sahibi oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Yağmur Şen’in bronz madalya kazandığı ve büyük heyecanın yaşandığı şampiyonada Kadın Milli Takımı ise 1 altın, 7 bronz toplamda 8 madalya kazanarak 140 puan ile Avrupa üçüncüsü oldu. (İHA)