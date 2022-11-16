Güreş Süper Lig heyecanı D-Smart'ta yaşanacak!
Güreş Süper Ligi'nde en iyiler Ankara'da karşı karşıya geliyor. Hem Serbest Güreş Süper Lig karşılaşmaları hem de Grekoromen Güreş Süper Lig karşılaşmaları D-Smart ekranlarından güreşseverlerle buluşacak.
Ankara'da gerçekleşecek Serbest Güreş Süper Lig müsabakaları 17 Kasım Perşembe günü saat 14.30 -17.30 arasında D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart Go'dan canlı yayınlanacak.
Grekoromen Güreş Süper Lig müsabakaları ise 20 Kasım Pazar günü saat 22.00'de D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart Go'dan izleyiciyle buluşacak.