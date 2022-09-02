Güreş Milli Takımlarımızın kadroları belli oldu

Dünya Şampiyonası’nda ilk olarak Grekoromen Stil Milli Takımı, ardından Kadın Milli Takımı ve son olarak Serbest Stil Milli Takımı mindere çıkacak.

Grekoromen Stil A Milli Takım Kadrosunu şu isimlerden oluşuyor:

55 kg - Ekrem Öztürk

60 kg - Kerem Kamal

63 kg - Ahmet Uyar

67 kg - Murat Fırat

72 kg - Selçuk Can

77 kg - Yunus Emre Başar

82 kg - Burhan Akbudak

87 kg - Ali Cengiz

97 kg - Metehan Başar

130 kg - Rıza Kayaalp

Teknik Direktör - Erdoğan Karaali

Antrenörler - Atakan Yüksel, Şaban Donat, Cenk İldem





Kadın A Milli Takım Kadrosu:





50 kg - Zehra Demirhan

53 kg - Zeynep Yetgil

55 kg - Elvira Kamaloğlu

57 kg - Bediha Gün

59 kg - Ebru Dağbaşı

62 kg - Yağmur Çakmak

65 kg - Aslı Demir

68 kg - Nesrin Baş

72 kg - Buse Çavuşoğlu

76 kg - Yasemin Adar Yiğit

Teknik Direktör - Efraim Kahraman

Antrenörler - İbrahim Yorulmaz, Hakkı Gürel, Turhan Arslantürk





Serbest Stil A Milli Takım Kadrosu:





57 kg - Muhammet Karavuş

61 kg - Süleyman Atlı

65 kg - Cavit Acar

70 kg - Servet Çoşkun

74 kg - Soner Demirtaş

79 kg - Muhammet Akdeniz

86 kg - Fatih Erdin

92 kg - Feyzullah Aktürk

97 kg - Mücahit Çelik

125 kg - Taha Akgül

Teknik Direktör - Necmi Gençalp

Antrenörler - Levent Kaleli, Murat Güngör, Ali Rıza Keser

DHA