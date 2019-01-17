Güreş Milli Takımı'nda teknik kadro değişikliği

A Milli Serbest Güreş Takımı'nın teknik kadrosunda antrenör değişikliği yapıldı.

17 Ocak 2019, Perşembe 18:49
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Güreş Milli Takımı'nda teknik kadro değişikliği

A Milli Serbest Güreş Takımı'nın teknik kadrosunda antrenör değişikliği yapıldı. 

Teknik direktör Isak Irbaikhanov ve antrenör Adem Bereket görevine devam ederken Mehmet Yozgat ile Ali Kılınç ise teknik heyete yeni katılan isimler oldular. Yüksel Şanlı, Abdullah Çakmar ve Remzi Musaoğlu ile de yollar ayrıldı. 

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın göreve yeni gelen isimlere başarılar dileyerek, "Görevden ayrılan antrenörlerimize de hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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