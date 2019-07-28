Güreş Milli Takımı, Minsk’te Avrupa 3’üncüsü oldu

ANKARA (DHA) - UWW Ranking Series niteliğindeki Uluslararası Oleg Karavaev Grekoromen Güreş Turnuvası'nda milli güreşçiler 6 sıklette katıldığı ve 5 sıklette final yaptığı turnuvada bir altın, 4 gümüş ile 5 madalya kazandı ve takım olarak 3’üncü oldu.

Kazakistan Dünya Şampiyonası’nda seri başlarını belirleyecek son turnuva olması nedeniyle önemli olan turnuva, milli güreşçilere son bir prova oldu. 60 kiloda Ahmet Uyar, Hintli Manish Manish'i 8-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde ise Ukraynalı Igor Kurochkin'i 6-4 yendi. Yarı finalde Rus Artur Petrosian'ı 7-0 yenen Uyar, finalde ise Koreli dünya 2’ncisi Seunghak Kim ile karşılaştı. Rakibine 3-1 yenilen milli güreşçi, gümüş madalya kazandı.

87 kiloda Doğan Göktaş ilk turda Belaruslu Kirly Maskevich'i 8-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde Özbek Muhamedali Shamsuddin'i 10-5, yarı finalde ise Japon Takahiro Tsuruda'yı 9-0 sayı tuşuyla yenerek finale yükseldi. Milli güreşçi finalde Belarus Radzik Kuleyeu ile karşılaştı ve rakibine yenilerek gümüş madalyada kaldı.

130 kiloda Osman Yıldırım ilk turda Kazak Damir Kuzembayev'i 2-0, çeyrek finalde Belaruslu Georgi Chugoshvili'yi 5-1, yarı finalde de Koreli Minseok Kim'i 7-2 yenerek finale yükseldi. Milli güreşçi finalde Avrupa Gençler Şampiyonu Rus Oleg Kaharebovitch Agakhanov'u da 9-0 sayı tuşuyla yenerek altın madalya kazandı.

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