Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor

Türkiye Güreş Federasyonu’nun Sarıyer’de bulunan Mersinli Ahmet Kamp Merkezi’nde hazırlıklarına devam A Milliler, basın mensuplarıyla bir araya geldi. 10-18 Eylül tarihleri arasında Sırbistan’ın Başkenti Belgrad’da düzenlenecek olan Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’na hazırlanan Ay-Yıldızlılar şampiyonadan madalyalarla dönmek istiyor.

Kerem Kamal: “Sırada Dünya Şampiyonası var”

60 kilogramda mücadele eden Avrupa Şampiyonu güreşçi Kerem Kamal, milli takım kampında açıklamalarda bulundu. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen Kamal, “Özellikle kendi adıma çok güzel bir sene geçiriyorum. 4 müsabakadan da altın madalyayla ayrıldım. Artık son virajdayız. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazırız, sadece zamanımızı bekliyoruz. Düne kadar Bolu’daydık. Şimdi evimiz olan Sarıyer’deyiz. Takımda çok şampiyon abilerimiz var. Çok güzel bir ruh yakaladığımıza inanıyoruz. Uzun süredir kırılamayan rekoru kırıp takım olarak Dünya Şampiyonu olmak istiyoruz. Bunun için hem ekip hem de takım olarak elimizden geleni ortaya koyacağız” dedi. Her sporcunun hayalinin olimpiyatlar olduğunu da söyleyen Kamal, “2020 olimpiyatlarında madalya alamadım ama bu tecrübeyle 2024 Paris’e hazırlanıyorum. Adım adım gitmek istiyorum. Avrupa Şampiyonası güzel geçti, şimdi Dünya Şampiyonası var. Önümüzdeki sene ise olimpiyat vize maçları olacak. Yeni sezona güçlü şekilde girmek istiyoruz. Her sporcu gibi benim de hayalim 2024 Paris Olimpiyatları. Kesinlikle bu turnuva 2024 Paris Olimpiyatları’nın küçük bir versiyonu. Yaş grubu olarak birbirine yakın jenerasyonlar karşı karşıya geliyor benim kilomda. Olimpiyatlar için erken bir prova diyebilirim. Burada madalya almak, 2024’te madalyanın bir ucundan tutmak demek. Ne olursa olsun kürsüye çıkmak çok önemli. Düştüğünüz zaman tekrar o kürsüye çıkamayabiliyorsunuz” açıklamasını yaptı.

Murat Fırat: “Çok iyi bir takımımız var”

67 kiloda mücadele eden ve son Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Murat Fırat da iyi bir hazırlık kampı yaşadıklarını belirterek “Önümüzde Dünya Şampiyonası var. Çok güzel hazırlandık. Son kampımız burada. Güzel geçti çalışmalar. Son yapılan Avrupa Şampiyonası’nda şampiyon oldum. Burada da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Sarıyer bizim evimiz gibi. 60 kiloda Kerem kardeşim, 67 kiloda da ben Avrupa Şampiyonu oldum. İnşallah Dünya Şampiyonası’nda da bayrağımızı göndere çekmek istiyorum. Takımımız çok iyi. 55 kilodan 130 kiloya kadar çok iyi bir takımımız var. Herkes şampiyon olmak için gelecek, biz de şampiyon olmak için mindere çıkacağız. Önümüzdeki sene iyi bir derece alırsam Paris Olimpiyatları’na da gitme hakkı kazanacağım. Elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Burhan Akbudak: “Rekoru kırmak istiyoruz”

82 kilodaki madalya umutlarından Burhan Akbudak da kamp döneminin verimli geçtiğini açıklayarak “İyi bir dönem geçirdik. 82 kiloda mücadele edeceğim. Son kampımız Bolu’daydı ve hazırlıklarımızı orada tamamladık. Artık evimizdeyiz ve sonrasında yolculuğa çıkacağız. Takım olarak daha önce Avrupa Şampiyonası’nda alınan 16 madalyayı 17’ye çıkardık. Genç bir ekibiz. İnşallah daha iyisini yapıp, daha önce 2 kez kazanılan takım halinde Dünya Şampiyonluğu’nun 3.’sünü yaşayacağız. Geçen yıl Oslo’da finale çıkmıştım. Artık Dünya Şampiyonası’nda altın madalya almak istiyorum. Paris Olimpiyatları öncesinde de ciddi bir sınav olacak ama önümüzdeki sene yapılacak olan şampiyona asıl hedef olacak çünkü vizeleri orada alacağız. Önümüzdeki sene de elimizden geleni yapıp inşallah olimpiyat kotasını alacağız” ifadelerini kullandı.

Metehan Başar: “Takım halinde Dünya Şampiyonluğu’nu hedefliyoruz”

97 kiloda mücadele eden bir başka şampiyon güreşçi Metehan Başar da Dünya Şampiyonası’na az bir süre kaldığını ifade ederek “Bolu’daydık ve artık buraya biraz daha dinlenmeye geldik. Çok güzlü bir takımımız var. Avrupa 2.’si olduk ve şimdi de hedefimiz takım halinde Dünya Şampiyonu olmak. Buna inanıyoruz. Avrupa Şampiyonası çok başarılı geçti. Buraya da iyi hazırlandık. Hem ferdi olarak şampiyonluk istiyorum hem de takım olarak şampiyonluk istiyoruz. Hedefimiz bu yöndeydi ve hazırlandık. Son Dünya Şampiyonaları’nda birçok altın madalya kazandık. Benim şu anda takımımıza olan inancım tam. Avrupa Şampiyonası’nda bunu gördük. Burası biraz daha kuvvetli bir turnuva olacak ama inşallah birçok madalyayla ülkemize döneceğiz” dedi. Paris Olimpiyatları için de konuşan Başar, “Önümüzdeki yıl başlayacak olimpiyat süreci öncesinde bu şampiyona da çok önemli. Önümüzdeki yıl Dünya Şampiyonası’nda başarılı olmak çok önemli. Her sporcu gibi benim de hayalim olimpiyat madalyası. Vizeyi Dünya Şampiyonası’nda almak daha iyi oluyor çünkü sonrasında süreç uzuyor. Seneye olimpik kilolarda vizelerimizi alıp Paris Olimpiyatları’nda altın madalya kazanmak istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Açıklamaların ardından Güreş Milli Takımı, basın mensuplarına toplu poz verdi.

İHA