Güreş milli takım kafilesi yurda döndü

Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 11.15'de Bükreş'ten İstanbul'a gelen milli takım kafilesi, İstanbul Havalimanı'nda federasyon yetkilileri tarafından karşılandı. Grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü rakibi Lakobi Kajaia'yı yenerek altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, THY uçağıyla Ankara'ya gitti. İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "2017 Avrupa Şampiyonası'nda 5 şampiyon, 2018'de 5 şampiyon, 2019 yılında çok büyük bir rekor kırarak, 6 şampiyon, 16 madalya kazandık. Ben sporcuları ve teknik heyeti tebrik ediyorum. Çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Geçen sene hem Rıza hem Taha iki büyük şampiyonumuz yenilmişlerdi. Geçen sene de dünya şampiyonasında büyük başarıya imza attık. Ancak bu iki güreşçimiz yenilince bu madalyalarımıza gölge düştü. Ancak bu sene bunların yenilmelerin sebebi partner olmayışı, yeterli idman almamalarından dolayıdır. Bu sene tedbir aldık ve yurt dışından partner getirdik ve o partnerlerle çalıştırdık. Dolayısıyla partner işi bize çok yaradı. Hem Taha hem Rıza çok rahat şampiyon oldular" dedi.

OLİMPİYATLAR İÇİN KOTA ALMAK İSTİYORUZ

Hedeflerinin bu sene Kazakistan'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası olduğunu ifade eden Aydın konuşmasına şöyle devam etti:

"Dünya Şampiyonası'nda kota almak istiyoruz. Olimpiyatlardan bir yıl öncesinden kota alarak olimpiyatlara rahat bir şekilde hazırlanmak istiyoruz. 2016 Rio Olimpiyatları'nda 8 madalyanın 5'ini güreşte kazandık. İnşallah 2020 Tokyo'da da 5 madalyanın üstüne çıkmak istiyoruz. Dünyanın en güçlü güreş takımıyla çıkmak istiyoruz."

İYİ HAZIRLANDIK İYİ NETİCELER ELDE ETTİK

Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Bora ise, "Avrupa Şampiyonası Grekoromen Güreş için en zor geçen şampiyonalardan bir tanesi. Özellikle olimpiyatların yaklaşmış olması. Dolayısıyla bu sene yapılacak Avrupa Şampiyonası'nın çok sıkı olacağını biliyorduk. Katılım ve kalite oranı çok yüksekti. Burada bütün ülkelerin güreştirdiği sporcular 2020 Olimpiyatları için aday gösterdiği sporcular. Çocuklar gerçekten bu şampiyonada çok güzel bir performans gösterdiler. İyi hazırlandık iyi neticeler elde ettiğimiz çok mutluyuz "diye konuştu.

DHA