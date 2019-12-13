Güreş Milli Takım antrenörlerine yönelik eğitim semineri başladı

Seminere Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Eğitim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Celal Taşkıran, Teknik Kurul Başkanı Prof. Dr. Haluk Koç, Milli Takımlar Genel Koordinatörü Adem Varlık, Teknik ve Eğitim Kurulu üyeleriyle tüm kategorilerdeki milli takım antrenörleri katıldı.

Federasyon Başkanı Musa Aydın yaptığı açılış konuşmasında, Türk güreşinin ilerlemesi için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirterek, "Tüm katagorilerdeki milli takım hocalarımız için son derece verimli geçeceğini düşündüğümüz bir seminer düzenliyoruz. Buradaki tek aracımız antrenör arkadaşlarımızın kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak" dedi.

3 gün sürecek olan seminerde ilk gün antrenmanda adaptasyon, yüksek irtifada antrenmanın vücuda etkileri, antrenörlük iletişim becerileri, farkındalık durakları, öğrenmeye motive etmek, antrenman öncesi, esnası ve sonrası beslenme ve toplanma uygulamaları konuları konuşuldu. Seminerde yarın farklı antrenman türlerinin kardiyovasküler sistemi üzerine etkileri, yüklenme ve dinlenme prensipleri, antrenörlük etik ilkeleri, iletişim becerileri, güreşte teknik ve taktik öğretimi, güreş kuralları ve şampiyonalarda hakem stratejileri üzerine eğitim verilecek.

Seminer 15 Aralık tarihindeki Serbest, Grekoromen ve Kadınlar Milli Takımlarının hazırlık stratejileri ile minderde teknik taktik uygulamaları ile sona erecek.

DHA