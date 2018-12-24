Güreş hakeminden şok hareket

ABD’deki lise öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen güreş turnuvasındaki ırkçılık olayı, ülkeyi karıştırdı.

24 Aralık 2018, Pazartesi 06:40
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Güreş hakeminden şok hareket

New Jersey’de yapılan karşılaşmalarda Buena Regional Lisesi’nden siyahi güreşçi Andrew Johnson, uzun saçları sebebiyle maçın hakemi Alan Maloney tarafından, “Böyle güreşemezsin. Ya saçlarını kestir ya da hükmen mağlup sayılırsın” sözleriyle uyarıldı. Saçları toplu olan Johnson, maçı kaybetmemek adına o an saçlarını bulunan bir makasla kestirdi ve rakibini de yenerek tur atladı. Bu olay sonrası sosyal medyada hakem Maloney’in kovulması üzerine kampanya başlatıldı.

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