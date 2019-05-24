Milli güreşçilerin dereceleri şöyle;

55 kiloda 1.Hakan Murat Çankaya 2. İtalyan Freni 3. Doğuş Ayazcı oldu.

60 kiloda Ahmet Uyar , Koreli Seunghak Kim'e (5-0) yenilerek gümüş madalya kazandı

63 kiloda Mehmet Çekele, Macar Erik Torba'yo (5-4) yenerek altın madalya kazandı

67 kiloda Hacı Karakuş, Rus Azamat Akhmedov'a (7-1) yenilerek gümüş madalya kazandı

82 kilodaBurhan Akbulak, Hintli Gurpreet Sıngh'e (9-4) yenilerek gümüş madalyada kaldı.

87 kiloda Doğan Göktaş - Avrupa şampiyonu Macar Victor Lorincz'e (5-1) yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

130 kiloda Osman Yıldırım - Macar Avrupa 2.si Balint Lamı (3-0) yenerek altın madalya kazandı

Bronz madalya müsabakaları:

63 kiloda Kadir Kamal, Koreli Kyunghoon Kim'e 2-0, 72 kg Selçuk Can, Ahmet Yılmaz'ı (3-1) yenerek bronz madalya kazandı. Doğuş Ayazcı'da Nordic sisteminde üçüncü olarak bronz madalya kazanan diğer güreşçimiz oldu.

Böylece grekoromen milli takımımız turnuvada 3 altın, 4 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile takım halinde şampiyon oldu.



