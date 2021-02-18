Teknik heyetle bir araya gelen Başkan Musa Aydın takımın son durumu hakkında bilgiler aldı. Başkan Aydın daha sonra güreşçilerle bir araya gelerek onlarla tek tek sohbet etti. Belarus ve Özbekistan milli takım güreşçilerinin de bulunduğu kampta Aydın, iki ülke takımının teknik direktörleriyle de görüştü. Musa Aydın iki takımı Türkiye'de ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek kendilerine başarılar diledi ve çeşitli hediyeler verdi.

Teknik heyetten takımın son durumu hakkında bilgiler aldığını anlatan TGF Başkanı Musa Aydın, "Hazırlıkların başarılı bir şekilde gittiğini görmek beni son derece memnun etti. Kampımızda Belarus ve Özbekistan'dan çok önemli güreşçiler bulunuyor. Özellikle partner sıkıntısı yaşadığımız 125 kiloda olimpiyat şampiyonumuz Taha Akgül bu partnerlerle çok daha iyi bir şekilde hazırlanıyor. Milli takım kamplarını açan ve ihtiyaç duyduğumuz partnerleri getirmek konusunda maddi manevi her türlü desteği veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Önlerindeki olimpiyat elemelerinin çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Aydın, "25 Şubat tarihinde Ukrayna'da, ardından da İtalya'da iki önemli turnuva var. Hemen ardından 18-21 Mart tarihlerinde Macaristan'da Avrupa olimpiyat elemesi, 6-9 Mayıs tarihleri arasında da Bulgaristan'da dünya olimpiyat elemeleri yapılacak. Amacımız her iki eleme müsabakalarında da başarılı olmak. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

DHA