Federasyondan yapılan açıklamaya göre Musa Aydın, Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Serbest Güreş Milli Takımı’nı ziyaret etti.

Takımın son durumu hakkında teknik heyetten bilgi alan Aydın, daha sonra güreşçilerle sohbet etti. Başkan Aydın, ardından millilerin koşu idmanında da yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Musa Aydın, 2016 Rio Olimpiyatları’nda Türkiye’nin gururu olduklarına işaret ederek, güreşin Türk sporunun lokomotif branşı olduğunu vurguladı.

"Olimpiyatlarda alınan 91 madalyanın 63’ünü güreşte kazanmışız. 39 olimpiyat altın madalyasının 29’unu güreşte almışız." ifadelerini kullanan Aydın, şunları kaydetti:

"2016 Rio Olimpiyatları’nda ülkemizin kazanmış olduğu 8 madalyanın 5’ini güreşte kazandık. Bu anlamda hem devletimizin hem de milletimizin bizden beklentisi yüksek. Sporcularımızın kamplarını ziyaret ettiğimde onların hırsı ve çalışma azmi beni fazlasıyla mutlu ediyor. İnanıyorum ki geçmiş yıllarda olduğu gibi Tokyo Olimpiyatları’nda da ülkemizi başarıyla temsil edeceğiz."

Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye’yi güreş branşında 9 sporcu temsil edecek.

Serbest stilde 57 kiloda Süleyman Atlı, 86 kiloda Osman Göçen, 97 kiloda Süleyman Karadeniz, 125 kiloda Taha Akgül, grekoromende 60 kiloda Kerem Kamal, 97 kiloda Cenk İldem, 130 kiloda Rıza Kayaalp, kadınlarda ise 50 kiloda Evin Demirhan ve 76 kiloda Yasemin Adar olimpiyat kotası almıştı.

ANKARA (AA)