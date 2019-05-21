Gürcistan'da şike depremi yaşanıyor. 3 Mayıs tarihinde Gürcistan 2. Ligi'nde oynanan Merani Tiflis ile Lançkhuti Guria maçının yanı sıra 19 Mayıs'ta 1. Lig'de oynanan Vit Jorjia-Dinamo Batumi maçlarında şike yapıldığı iddiasıyla 8'i aktif futbol oynayan 11 futbolcu gözaltına alındı. Gürcistan Güvenlik Servisi, konuyla ilgili olarak açıklamada bulunurken, gözaltına alınan kişilerin isimleri de yayınlandı. Servis tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "3 Mayıs'da 2. Lig'de Merani Tiflis ile Lançkhuti Guria arasında oynanan maç ve 19 Mayıs'ta ise 1. Lig'de Vit Jorjia ile Dinamo Batumi futbol takımları arasında oynanan karşılaşmada şike yapıldığı tespit edildi. Yapılan araştırma sonucunda 93 bin Gürcistan Lari'si (34 bin dolar) ele geçirildi." Yapılan açıklamada şike yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan futbolcuların isimleri şu şekilde aktarıldı: Vakhtanq C., Laşa Ç., Nika D., İrakli H., Robert İ., İraki B., Coni Ş., Georgi Q., Nikoloz M., Paata Q. ve Nodar K. Konuyla ilgili olarak soruşturma genişletilerek devam ediyor.

İHA