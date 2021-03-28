Gürcistan - İspanya maç sonucu: 1-2

Katar'da yapılacak olan 2022 Dünya Kupası2nın Avrupa Elemeleri F Grubu'nda İspanya Gürcistan ile deplasmanda karşılaştı. İlk maçında evinde Yunanistan ile 1-1 berabere kalan İspanya, kazanması gereken bu maçta önce mağlup duruma düştü.

İlk yarının sonlarında 43. dakikada Khvicha Kvaratskhelia Gürcistan'ı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda 56. dakikada City'nin 21lik hücumcusu Ferran Torres maça beraberiği getirdi. 90+2'de ise Leipzig'in 22 yaşındaki kanat forveti Dani olmo Boğalar'a galibiyeti getiren golü attı.

İspanya bu galibiyetle 4 puana ulaşırken, Gürcistan ise puansız kaldı.







