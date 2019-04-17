Gurbetten bu kez hoca geliyor

Almanya’dan hep gurbetçi futbolcu ithal ettik. Zaman zaman bu isimlerle güzel röportajlarımız da oldu. Hatta bu isimler sonrasında gidip teknik adamlığa da soyundular. Örnek mi Tayfun Korkut... Ama bazı isimler var ki sessiz sedasız basamakları çıkıp uzun ince bir yolda başarıya doğru yelken açtılar. İşte bugünkü konuğumuz Kenan Koçak da böyle bir isim. Mainheim’lı genç teknik adam futboldan gelme ama sakatlıklar yakasını bırakmayınca 29 yaşında aktif futbolculuk hayatını noktalayıp tercihini hocalıktan yana kullanmış. Kenan Koçak işini çok seven ve bu konuda asla tavizi olmayan bir isim. İngilizce ve Almancası’nın yanına şimdi Fransızca’yı da eklemeyi kafasına koymuş. Çünkü, “Çok dil bilmek bugünkü dünyada her futbolcunla birebir iletişim kurmak demek” diyor.

Kulüpleri inceliyor

Almanya 2. Ligi’nde Saundhausen’deki teknik adamlık performansı onu bir anda ülke gündemine getirmiş. Son olarak Frankfurt’ta yaşanan teknik adam değişikliğinde ilk sırada olan isimlerden biriydi. Kendisiyle İstanbul’da yaptığmız söyleşide gerçekten enerji dolu ve çok istekli olduğu yüzünden okunuyordu. Tabi ki Almanya’da doğmuş büyümüş ama ülkesini özlemle anan bir isim Koçak. “Almanya mı Türkiye mi?” dediğimizde Türkiye’de çalışma isteğinin çok olduğnu hemen gözlemledik. Ancak iyi bir profesyonel olarak sadece Türkiye liglerini değil kulüp yapılarını da incelediğini söylüyor.

Doğru zamanda doğru yerde

Çünkü iyi bir teknik adam sadece işiyle uğraşmalı, Almanya’da bu iş böyle. Ama hepimiz biliyoruz ki Türkiye’de kulüp yapıları farklı farklı. Bazıları gerçekten çok iyi yönetiliyor, bazılarında ise sorunlar işinizin önüne geçiyor ve iş yapamaz hale geliyorsunmuz. “İnşallah bir gün güzel ülkemde görev alırsam Türk futboluna faydalı olmak için tüm bilgimi, birikimimi harcamak isterim” diyor genç hoca ve ekliyor: “Açıkçası doğru zamanda doğru yerde olmak önemli. Acelem yok ama gelen tekliflere de asla ‘hayır’ demem, kafam yatarsa, inanırsam gözüm karadır başarıya odaklanırım...”

Tunç Kayacı