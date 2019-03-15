Gurbet dondurması

milyona yakın izleyiciye ulaşarak sinema tarihimizin en çok izlenenleri arasına adını yazdıran ‘Ayla’nın sektörde bıraktığı etki malum. Mustafa Uslu bir sonraki projesi ‘Müslüm’ ile de seyirciyi can evinden vurunca, bu iddialı yapımcının popüler sinemamıza yön vereceği belli olmuştu.

Ocak ayında vizyona giren casus öyküsü ‘Çiçero’nun üstünden çok geçmeden bir Mustafa Uslu projesi daha salonlarda. ‘Ayla’dakine hayli benzeyen, Hollywood estetiğiyle bize özgü melodramı sentezleyen bir film ‘Türk İşi Dondurma’. Yine yakın tarihimizden yaşanmış bir öyküye dayanıyor.

Savaşın yarattığı kişisel felaketler var yine merkezde. I. Dünya Savaşı’nın sonlarında, Avustralya’nın bir kasabasındayız. Dondurmacı Mehmet ile Deveci Ali, binlerce kilometre uzağa gelip burada kendilerine yeni bir yaşam kurmuşlar.

Bu uzak diyarın insanlarının arasına kendilerince karışmayı başarmışlar bile. Gün gelip de buranın insanları memleketlerine düşman askeri olarak sefer yapmaya hazırlanınca işler tersine dönüyor tabii. Anzak askerlerinin Çanakkale’ye yola çıkacağını öğrenen Mehmet ile Ali’nin dünyası yıkılıyor. Durduk yere kendilerini düşman hattında bulmuş oluyorlar.

Savaşın, düşmanlığın, sınırların anlamsızlığını hatırlatan bir vakanın içindeler. Bu tuhaf halin içinde kendilerince memleketlerine yardımcı olmak istiyorlar. Güçlerinin neye yetip neye yetmeyeceğinin sınanacağı yeni bir hikaye başlıyor. ‘Leyla ile Mecnun gibi kült olmuş yapımlardan sonra sinemada da kendini kanıtlayan Ali Atay’ın yanı sıra TV dizisi ‘Çukur’la yıldızı parlayan Erkan Kolçak Köstendil de oldukça zorlu rollerin altından kalkıyor. Bir diğer yetenekli oyuncu Şebnem Bozoklu da onlara eşlik ediyor. Mustafa Uslu, bir kez daha yönetmen Can Ulkay’la işbirliğine gidiyor ve duygu dozu yüksek, dramatik iniş çıkışları bol bir anlatımla bolca seyirci çekecek bir filme imza atıyor.

Güzel Oğlum

Oscarlı genç yıldız Timothée Chalamet’in herkesten rol çaldığı ‘Güzel Oğlum’ bu yıl ödüllerde adından sıkça söz ettiren filmlerdendi. ‘Kırık Çember’ (2012) ile tanınan Belçikalı yönetmen Felix van Groeningen’in yönettiği film, tüm olanaklara sahip bir çocuğun bile bağımlılık çukuruna nasıl düşebileceğini gösteriyor. Oğluna karşı koşulsuz bir sevgi besleyen babanın çabaları her şeye yetecek mi? Farklı bir baba-oğul filmi görmek isteyenlere...