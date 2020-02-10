Süper Lig'in 21.haftasında Beşiktaş ile oynanan maçta yaşanan penaltı pozisyonu çok tartışılan Gaziantep FK oyuncusu Güray Vural, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile konuya aydınlık getirdi. Güray Vural, "top elime değidi, pozisyon penaltıydı" şeklinde açıklamasının olmadığını sözlerine ekledi.

Güray Vural'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde,

"Beşiktaş maçının sonrasında bir televizyon programında şahsım adına yapılan açıklamayı üzülerek izlemiş bulunmaktayım. Hakkımda "top elime değdi, pozisyon penaltıydı" şeklinde bir açıklama yaptığım iddia edilmiştir. Kesinlikle hiç bir kuruma ve hiç kimseye böyle bir söylemim bulunmamaktadır."

"Oyun sırasında topun elime değdiğini en ufak şekilde hissetmemekle birlikte, hakemin VAR'a giderek verdiği kararın ardından TÜM TÜRKİYE gibi ben de şaşkınlıkla karşıladım ve kararın yanlış olduğunu da hala düşünmekteyim."



