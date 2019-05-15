Güray Vural: Suat Arslanboğa'nın Allah belasını versin!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-1 kaybeden Akhisarspor'da Güray Vural, karşılaşma sonrası hakem Suat Arslanboğa'yla ilgili çok ağır ifadeler kullandı.

15 Mayıs 2019, Çarşamba 23:43 Son Güncelleme:
- A +
Güray Vural: Suat Arslanboğa'nın Allah belasını versin!

Süper Lig'e veda eden, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Akhisarspor'da deneyimli futbolcu Güray Vural, hakem Suat Arslanboğa hakkında çok ağır ifadeler kullandı.

Deneyimli futbolcunun çok konuşulacak sözleri şu şekilde:

Galatasaray'ı tebrik ediyorum, bizim tepkimiz onlara değil hakeme. Hakemle ilgili söylenecek çok şey. Zaten bizi kendisi ligden düşürdü. Bugün de kupayı Galatasaray'ı hediye etti. Bizim 8 maçımızı yönetti hepsini kaybettik, Galatasaray'ın 10 maçını yönetti. Suat Arslanboğa ligin en iyi hakemi mi? Neden bu maça atanıyor. Yazıklar olsun Suat Arslanboğa'ya. Allah belasını versin

Bu haberi de okudularCaner Osmanpaşa: Yazık, bir hakem yüzünden mağlup oluyoruz

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...