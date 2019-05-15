Süper Lig'e veda eden, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Akhisarspor'da deneyimli futbolcu Güray Vural, hakem Suat Arslanboğa hakkında çok ağır ifadeler kullandı.

Deneyimli futbolcunun çok konuşulacak sözleri şu şekilde:

Galatasaray'ı tebrik ediyorum, bizim tepkimiz onlara değil hakeme. Hakemle ilgili söylenecek çok şey. Zaten bizi kendisi ligden düşürdü. Bugün de kupayı Galatasaray'ı hediye etti. Bizim 8 maçımızı yönetti hepsini kaybettik, Galatasaray'ın 10 maçını yönetti. Suat Arslanboğa ligin en iyi hakemi mi? Neden bu maça atanıyor. Yazıklar olsun Suat Arslanboğa'ya. Allah belasını versin

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