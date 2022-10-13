Günün maçları saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde heyecan sürüyor. Birbirinden zorlu karşılaşmalar futbol severleri bekliyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor ile UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlarımızın maçlarının saatleri ve yayın bilgileri...





AEK LARNACA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe'nin deplasmanda AEK Larnaca ile oynayacağı mücadele saat 19:45'ten itibaren Exxen'den canlı olarak ekranlara gelecek.

BAŞAKŞEHİR - RIGAS SKOLA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Konferans Ligi'den başarılı bir görüntü çizen temsilcimiz Başakşehir'in Rigas Skola ile oynadığı karşılaşma saat 19:45'ten itibaren TV 8,5'dan canlı olarak ekranlara gelecek.





TRABZONSPOR - MONACO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Grupta Monaco ile oynadığı ilk maçı deplasmanda 3-1 kaybeden bordo-mavili temsilcimizin Fransız ekibiyle sahasında oynayacağı karşılaşmada saat 22:00'den itibaren canlı olarak Exxen'de ekranlara gelecek.

BALLKANI - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Konferans Ligi'nde mücadele eden ekiplerimizden Sivasspor'un Kosova ekibi Ballkani ile deplasmanda oynaycağı mücadele saat 22:00'den itibaren canlı olarak TV 8,5'dan ekranlara gelecek.





19:45 | Dinami Kiev - Rennes (Exxen)

19:45 | Feyenoord - Midtjylland (Exxen)

19:45 | AEK Larnaca - Fenerbahçe (Exxen)

19:45 | Real Betis - Roma (Exxen)

19:45 | Bodo Glimt - Arsenal (Exxen)

19:45 | Başakşehir - Rigas Skola (TV 8,5)

19:45 | Cedevita Olimpija - Bursaspor (TRT Spor Yıldız)

20:00 | Kızılyıldız - Panathinaikos (S Sport Plus)

20:00 | Monaco - Anadolu Efes (S Sport)

21:30 | Barcelona - Real Madrid (Sport Plus)

21:30 | Virtus Bologna - Bayern Münih (S Sport Plus)

22:00 | Manchester United - Omonia (Exxen)

22:00 | Lazio - Sturm Graz (Exxen)

22:00 | Trabzonspor - Monaco (Exxen)

22:00 | Ballkani - Sivasspor (TV 8,5)

03:30 | River Plate - Platense (Smartspor)