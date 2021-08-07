Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Ajax – PSV 2.5 Gol Üst

İddaa programı Cumartesi bülteninde günün öne çıkan maçlarından Ajax-PSV karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %12’si gollü bir mücadele bekliyor.

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Misli.com Yazarı Caner İşbeğendiren’in Yorumu

Geçen sezon Hollanda Ligi’nin MVP’si olan Berghuis’i kadrosuna katan Ajax, Süper Kupa’yı iç sahada oynayacak olmasının avantajıyla favori durumda. Ancak PSV de kesinlikle temposu ve dinamizmiyle yabana atılamaz. Hatta Avrupa maçlarından ötürü sezonu erken açtıkları için, kondisyon olarak rakibine nazaran daha avantajlı pozisyonda. Amsterdam’da kafa kafaya bir maç bekliyorum. Ajax kağıt üstünde kupaya daha yakın olsa da, öncelik olarak dengeli ve risk içermeyen oyun tercihleri, 2-3 gol aralığında bir 90 dakika sunabilir...

Troyes – Paris Saint Germain Maç Sonucu 2

İlk haftası oynanan Fransa Ligue 1’de PSG’nin deplasmanda Troyes ile karşılaşacağı maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %47’si konuk ekibin kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Burak Sarıaslan’ın Tercihi

Ligue 2’nin şampiyonu Troyes, açılış maçında ne kadar şanssız olunursa o kadar şanssız bir durumda. Tek tesellileri kendi sahalarında oynayacak olmaları. PSG’de Messi’nin de takıma katılması bekleniyor ve belki de futbol tarihinin en güçlü kadrosuna sahip olacaklar. Geçen sezon kaybettikleri şampiyonluğu bu sene çok erken kazanırlarsa tabii ki de hiç sürpriz olmaz. İlk haftadan işlerini sıkı tutacak ve kolay bir galibiyet alacaklardır.

Leicester City – Manchester City Maç Sonucu 2

İddaa programında günün öne çıkan bir diğer maçı Leicester City – Mancester City karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %28’i konuk ekibe oynuyor.

Misli.com Yazarı Caner İşbeğendiren’in Yorumu

Geçtiğimiz sezon Chelsea’yi devirip FA Cup’ı kazanan Leicester, Patson Daka ve Soumare gibi flaş hamlelerle yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirdi. Guardiola’nın ekibi ise kadrosunu muhafaza etti. Zaten City’nin başarısındaki en önemli olay da takım savunmasını kusursuz düzeyde yapmaları. Man.City mücadelenin favori ancak dengeli bir başlangıç olası görünüyor. İlk yarıda yüksek tempo beklemiyorum.