Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Adana Demirspor – Giresunspor Maç Sonucu 1

İddaa programı Süper Oran bülteninde günün en çok oynanan maçı Adana Demirspor – Giresunspor karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %43’ü ev sahibine oynuyor.

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Misli.com Editörü Berat Kavuş’un Tahmini

Adana Demirspor'un bu sezon en büyük isteği Avrupa'ya gidebilmek. Kurulan takım, oynanan oyun da bunun en net göstergesi. Adana ekibi geçen hafta kendi evinde Ankaragücü'nü 3-1 gibi iyi bir skorla mağlup etmişti. Kaybettikleri Başakşehir deplasmanında da iyi bir oyun ortaya koymuşlardı. Giresunspor ise küme düşme hattıyla farkı açıp riske girmek istemiyor ancak Adana ekibinin kadro kalitesi bakımından rakibinin çok üzerinde olduğunu düşünüyorum. Adana Demirspor'un kendi seyircisi önünde bu karşılaşmada galibiyet alabileceğini düşünüyorum.

Leipzig – Bayern Münih Maç Sonucu 2

Günün Süper Oranlı maçlarından Leipzig – Bayern Münih karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %29’u Bavyera ekibinin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Editörü Sezer Kenar’ın Yorumu

Almanya Ligi ikinci yarıyı zorlu bir mücadeleyle açıyor. Leipzig araya girmeden önce iyi bir çıkış yakalamış ve üst üste 4 lig maçını kazanmıştı. İç sahada oynadıkları 7 maçın 6’sını kazandılar, biri de berabere bitti. Nkunku sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Bayern Münih de sezona tökezleyerek başlasa da 6 maç üst üste kazanarak liderliği almıştı. Onlarda da Neuer ve Mane sakatlıkları sebebiyle yok. Kaleyi yeni transfer Yann Sommer’e emanet ettiler. İki ekip de skor üretmekte zorlanmıyor. Aralarında son 3 maçta 18 gol atıldı. Yine gollü bir maç bekliyorum. KG Var, 2.5 üst, 3.5 üst gibi gol seçenekleri değerlendirilebilir.

Sakaryaspor – Altınordu Maç Sonucu 1

Süper Oran bülteninde öne çıkan maçlardan Sakaryaspor – Altınordu mücadelesine bahis oynayan Misli.com üyelerinin %32’si ev sahibi yeşil siyahlıların kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Necati Albayrak’ın Tahmini

Altınordu, Gökhan Ünal yönetiminde güçlü bir başlangıç yaptı. Sakaryaspor ise deplasmanda devam eden 7 maçlık hasrete son verdi. İki takımın da hedefleri doğrultusunda kazanmak isteyeceği bir maç. Riskler alınır ve goller izlenir. KG Var bekliyorum.