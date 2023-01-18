Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Ankaragücü – Beşiktaş : Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Ankaragücü – Beşiktaş mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %43’ü karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tercihi

Ankaragücü, Ömer Erdoğan göreve geldikten sonra ligde sadece Fenerbahçe 'ye gol atamadı. Başakşehir ve Beşiktaş'a kaybederken tabela yapmışlardı. Trabzonspor'dan 1 puan alırken ve Galatasaray deplasmanında yenilirken de... Son 4 lig maçında 3 yenilgileri var ama 4 maçın tamamında gol bulmayı başardılar... Beşiktaş ise son 3 lig maçını kazanıp biraz morallendi. Weghorst ayrıldı ancak Cenk Tosun gollerine devam ediyor. Son olarak da Konyaspor'u deplasmanda 90+5'te Josef'in attığı golle devirdiler... Beşiktaş kupanın önceki turlarında, evinde alt liglerden kolay rakiplerle oynamasına rağmen kalesini gole kapatamamıştı. Ankaragücü deplasmanında da bu durum değişmeyecektir. "Karşılıklı gol" ideal.

Ümraniyespor – Trabzonspor: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Ümraniyespor – Trabzonspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %59’u karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Sezer Kenar’ın Tercihi

Trabzonspor, ligde farklı kaybettiği Alanyaspor maçı sonrası krizi çabuk atlattı. Ligde zor da olsa Başakşehir’i mağlup etmeyi başardılar. Bu galibiyet sonrası biraz olsun düzelen havayı bozmak istemeyeceklerdir. Kupada alınacak galibiyet bunun için önemli. Ümraniyespor sahasında direkt rakibi İstanbulspor’a kaybederek ligin son sırasına düştü. Bu maça motive olabilirler mi emin değilim. Trabzonspor’un kadro kalitesiyle ligde zor durumda olan rakibine karşı 90 dakikada kazanarak tur atlayacağını düşünüyorum.

Crystal Palace - Manchester United: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan Crystal Palace - Manchester United mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %63’ü karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Manchester United, hafta sonu derbiden de 3 puan ile ayrıldı. 1-0 geriye düştüğü maçta Manchester City’i 2-1 mağlup etmeyi başardılar. Dünya Kupası’nın ardından oynadıkları tüm maçları kazandılar. Ligde galibiyet serilerini 5 maça çıkardılar. Crystal Palace ise hafta sonu Chelsea’ye kaybetti. Son 5 maçta bir galibiyetleri var. İki takım da ideal kadrosu ile çıkarsa Manchester United kazanır diyorum.