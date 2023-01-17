Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da, İddaa programı içerisinde yer alan günün en çok oynanan bahislerini ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Maçların heyecanını “Süper Oran”larla Misli.com’da daha fazla yaşayın!

Alanyaspor- Galatasaray : Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Alanyaspor- Galatasaray mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %27’si Galatasaray’ın karşılaşmayı kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tercihi

Galatasaray, Süper Lig'de fırtına gibi esip Fenerbahçe 'yi liderlikten etti, üzerine de 4 puan fark yaptı ancak tam 8 ismi Alanya deplasmanına götürmedi. Bunların içinde kaleci Fernando Muslera da var... Alanyaspor'u en son Trabzonspor 'u 5-0 yenerken bırakmıştık. Geriden oyun kurup riskli bir oyun anlayışı benimsemeleri bol gollü ve bol pozisyonlu maçlar izletmelerine vesile oluyor... Güzel eşleşme; sonunda turu hangi takım atlar bilemem ama en az 3 gol izleriz.

Antalyaspor- Kayserispor: 2.5 Üst

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Antalyaspor- Kayserispor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %16’sı karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Kayserispor hafta sonu Sivas maçında çok iyi bir futbol ortaya koydu. Özellikle ilk yarıda rakibi sürklase ettiler. Orta saha ve ofans hattında üst düzey işlere imza atıp başarılı kanat organizasyonları ile rakiplerini yıldırdılar. Kayserispor’un kupada da benzer bir performans sergilemesini bekliyorum. Antalyaspor ligde ateş hattına doğru geriliyor. Onlar için bana göre ligde kalmak daha önemli ve hafta sonu Galatasaray ile karşılaşacaklar. Kayserispor’un kaybetmeyeceği ve turu geçebileceği görüşündeyim. Önerim 0-2 çifte şans seçeneği olacak.

Real Sociedad – Mallorca: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Real Sociedad – Mallorca mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %54’ü Real Sociedad galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Sezer Kenar’ın Tercihi

İspanya Kral Kupası son 16 turu tek maç üzerinden oynanacak. Sociedad, Dünya Kupası arasında sonra oynadığı 3 maçı da 2 farklı kazandı. Ligde Real Madrid ve Barcelona’nın arkasında üçüncüler. Kupada da bu tura kadar alt lig ekiplerine karşı oynadıkları maçlarda zorlanmadılar. Bu sefer rakipleri kendileri gibi bir La Liga ekibi. Mallorca da rakibi gibi deplasmanda alt lig ekipleriyle 3 tur oynayıp buraya geldi. Çok istikrarlı sonuçlar alamıyorlar. Aradan sonra Getafe ve Osasuna deplasmanlarında kaybettiler. Oyun olarak da etkisizlerdi. Kazandıkları Valladolid maçında da topu rakibe bırakmışlardı. Son dakika golüyle kazandılar. Real Sociedad sahasında rakibine karşı oynadığı son 6 maçın 6’sını da gol yemeden kazandı. Formda ve sahasında etkili olan Real Sociedad’ın tura daha yakın olduğu düşünüyorum.



