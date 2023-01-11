Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Valencia Basket - Anadolu Efes: Maç Sonucu 2

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Valencia Basket - Anadolu Efes mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %90’ı karşılaşmada Anadolu Efes takımının kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Sezer Kenar’ın Tahmini:

Temsilcimiz Anadolu Efes, istediği seviyeye henüz ulaşabilmiş değil. Kazandıkları mücadeleler de bile önceki senelerdeki gibi dominant bir oyun sergileyemiyor. Euroleague’de içeride Asvel’i ikinci yarıdaki dönüşleriyle mağlup ederlerken ligde Türk Telekom deplasmanında hiç varlık gösteremeyerek 15 sayı farkla kaybettiler. Polonara takımdan ayrıldı yerine sezon başı takımdan ayrılan Singleton ile anlaşıldı. Ancak bu maç sahada olup olmayacağı belli değil. Aynı şekilde Shane Larkin’in de durumu belirsiz. Doğuş Balbay’ın oynaması beklenmiyor. Valencia’da da işlerin yolunda gittiği söylenemez. Euroleague’de sahalarında Kızıl Yıldız’a kaybederken ligde de Baskonia karşısında kaybettiler. Mağlubiyetler dışında iki önemli oyuncusu Harper ve Rivero’nun da 1 ay boyunca sakatlıkları nedeniyle oynayamayacakları haberi geldi. Bu isimler dışında Claver, Hermansson, Jimenez ve San Van Rossom’un da forma giymesi beklenmiyor. Normal şartlarda Anadolu Efes galibiyetini direkt önerirdim fakat Anadolu Efes’in hücum organizasyonlarında yaşadığı sorunlar sebebiyle 166.5’tan alt seçeneği ilk tercihim. Taraf bahsi olarak Anadolu Efes’in rakibinin eksik olmasını değerlendirerek formsuz olmasına rağmen kazanabileceğini düşünüyorum.

Asvel Villeurbanne - Barcelona: Maç Sonucu 2

İddaa programı Euroleague bülteninde günün öne çıkan maçı Asvel Villeurbanne - Barcelona mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %98’i karşılaşmada Barcelona takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Gökhan German’ın Tahmini:

Barcelona liderliği paylaşıyor ama istikrar yakalayamadılar. Geçen hafta Bologna'ya kendi evlerinde yenildiler. Asvel de Efes deplasmanında iyi mücadele etti ama sonunu getiremedi. Eksik oyuncuları yok. Barcelona'da Satoransky'nin oynaması beklenmiyor. Barcelona bir şekilde kazanacaktır. Ama Asvel evinde kolay teslim olan bir takım değil. Çok yüksek skor beklentim yok. 157.5 barajından alt tercihini öneriyorum.

Real Madrid - Valencia: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Real Madrid - Valencia mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %59’u karşılaşmada Real Madrid takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

İspanya Süper Kupa Yarı Final maçında net olarak üstün taraf Real Madrid! Valencia, Dünya Kupasının ardından iyi bir başlangıç yapamadı. Oynadıkları iki maçı da kaybettiler. Real Madrid’in rahat bir galibiyete imza atmasını bekliyorum.