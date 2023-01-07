Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da, İddaa programı içerisinde yer alan günün en çok oynanan bahislerini ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Beşiktaş - Kasımpaşa: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Beşiktaş – Kasımpaşa mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %49’u karşılaşmayı Beşiktaş’ın kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Beşiktaş son olarak Adana Demirspor ile oynadı ve maçı 1-0 kazandı. Hafta içi bay geçen Beşiktaş rakibine oranla daha dinamik, dinlenmiş şekilde maça çıkacak. Zirve yarışına ortak olmak isteyen Beşiktaş’ın puan kaybetme kredisi kalmadı. Artı derbinin oynanacağı hafta kazanıp karlı çıkmak isteyecek. Bu noktada Beşiktaş galibiyete yakın. Ancak hafta içinde Alanyaspor karşısında 4-1’lik skorla farklı kazanan Kasımpaşa da moral, özgüven buldu. Deplasman ekibinin maçta gol bulacağı kanaatindeyim. Beşiktaş kazanır ve KG Var ikili seçeneğini öneriyorum.

Hatayspor- Antalyaspor: 2.5 Üst

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Hatayspor – Antalyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %18’i karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Sezer Kenar’ın Tercihi

Hatayspor, farklı Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Ümraniyespor deplasmanında iyi bir oyun oynamasına rağmen 1 puanla yetindi. Bolca pozisyona girdiler. Bu maç ile çıkışa geçmeyi arzuluyorlar. Dünya Kupası arasında sonra çıktığı 3 maçı da kaybeden Antalyapor da Fenerbahçe karşısında fena bir görüntü çizmedi. Özellikle ilk yarı iyi bir performans sergilediler. Karşılıklı gol var bahsi bu maçta ön plana çıkıyor, iki ekibin de fileleri havalandırmasını bekliyorum.

SS Monza 1912- Inter: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından SS Monza 1912- Inter mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %62’si karşılaşmada Inter’in galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Fiorentina deplasmanında oyuna ortak olmayı başaran Monza, zorlu mücadeleden beraberlikle dönmeyi başardı. Inter, Napoli karşısında tek golle kazanırken rakibini önde presle durdurmayı iyi başardı. Monza’nın savunma oyunundaki direnci, Inter’i zorlar. Özellikle ilk yarıda Monza’nın savunma disiplininden kopmayacağını düşünüyor ve güzel oranıyla ilk yarı beraberliğini öneriyorum.



