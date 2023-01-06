Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da, İddaa programı içerisinde yer alan günün en çok oynanan bahislerini ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Valencia- Cadiz: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Valencia – Cadiz mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %53’ü karşılaşmayı Valencia’nın kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Valencia için ligde geride kalan haftalarda belki de hedefini belirleyecek maçlardan biri! Kayıp halinde ateş hattına iyice yaklaşacaklar. Ev sahibi ekibi, Cadiz ile kıyasladığımızda net şekilde Valencia’nın önde olduğunu söyleyebiliriz. Villarreal karşısında öne de geçtiler, kötü de oynamadılar. Son dakikalarda yedikleri golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldılar. Valencia’nın kazanmasını bekliyorum.

Strasbourg – Angers: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan Strasbourg – Angers mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %38’i Strasbourg’un rakibini mağlup edeceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Cihan Dişli’nin Tercihi

Ligde sadece bir galibiyetle krize giren Strasbourg, kupada paralel olarak havalanarak gücünü yeniden kazanabilir. Ligde sondan bir önceki sırada olan Strasbourg'un buna gerçekten ihtiyacı var. Diğer taraftan Angers, Strasbourg ile aynı ruh hali içerisinde ve rakibinden daha kötü durumda. Kalelerini gole kapatamıyorlar ve acı çekiyorlar. Strasbourg son 10 maçın 9'unda gol atarken, Angers son 16 maçın 15'inde gol yedi. Detay olarak Angers'ın deplasmanda oynadığı son 17 maçın 15'inde kaleyi bulan şut sayısı 5,5'ten az olarak gözümüze çarpıyor. İlginç bir karşılaşma bizi bekliyor. Strasbourg son 18 maçın 17'sini kazanamazken Angers son 9 maçının her birini kaybetti. Dikkat edilmesi gereken konu, beraberlik durumunda iki takım uzatmalara gitmeden penaltı atışları ile kaderini belirleyecek. Sonuçtan bağımsız ilk yarının berabere biteceğini düşünüyorum.

Elche- Celta Vigo: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Elche – Celta Vigo mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %40’ı karşılaşmada Celta Vigo’nun galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Celta Vigo, Dünya Kupası'nın ardından çıktığı ilk maçta Sevilla karşısında üstün bir futbol" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> futbol oynadı. Öne geçmeyi de başardılar ve galibiyeti hak edecek bir oyun sergilediler. Ancak sahadan 1 puanla ayrıldılar. 13 puanla düşme hattının sadece 1 puan üzerindeler. Elche ise 4 puan ile 15 haftası geride kalan ligde henüz galibiyet alamadı. Celta Vigo rakibine göre daha iyi bir takım. Deplasman ekibinin bu maçtan 3 puan çıkaracağı, kazanacağı kanaatindeyim.







