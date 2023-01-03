Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da, İddaa programı içerisinde yer alan günün en çok oynanan bahislerini ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Antalyaspor- Fenerbahçe : Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Antalyaspor- Fenerbahçe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %51’i karşılaşmayı Fenerbahçe’nin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Ömer Necati Albayrak’ın Tercihi

Antalyaspor'da transferin kapalı olması ve maddi sıkıntıların kamuoyunda konuşuluyor olması sonuçlara olumsuz yansımaya devam ediyor. Nuri Şahin; Ghacha ve Ndao gibi oyuncularından da yoksun. Güray'ın durumu da belirsiz. Fenerbahçe'de ise Crespo'nun dönüşü en önemli artı. Antalyaspor; baskıyı kaldırabilecek kadar güçlü bir savunma organizasyonuna sahip değil. Fenerbahçe kazanırken tabelada da en az 3 gol görmek şaşırtmaz.

Arsenal- Newcastle United: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Arsenal- Newcastle United mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %34’ü karşılaşmada Arsenal’in galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Berat Kavuş’un Tercihi

Arsenal adım adım şampiyonluğa gidiyor. Mikel Arteta geçen sezon çok eleştirilmişti ancak bu sezon harikalar yaratıyor. Arteta'nın Arsenal'i Brighton karşılaşmasında 4 golle kazandı. Newcastle United'a baktığımızda ise takımın satılması işe yaramış gibi görünüyor. Newcastle, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için elinden geleni yapıyor ve bu hedef doğrultusunda iyi ilerliyorlar. Arsenal şampiyon olmak istiyorsa alt sıralarla farkı açmak zorunda çünkü iş son haftalara kaldığında Arsenal ipi göğüsleyemiyor. Rakip her ne kadar güçlü olsada Arsenal'in bu zorlu karşılaşmadan galibiyet çıkarabileceğini düşünüyorum.

Ümraniyespor- Hatayspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan Ümraniyespor- Hatayspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %12’si Ümraniyespor’un rakibini mağlup edeceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tercihi

Ankaragücü'nü deplasmanda Avounou'nun golleriyle deviren Ümraniyespor, son sıradan hâlâ kurtulamadı ama Dünya Kupası öncesini de hesaba katarsak son 4 maçtan 7 puan (2G 1B 1M) çıkarmış oldular. Sağ açık Geraldo cezalı... Hatayspor ise Fenerbahçe'ye Kadıköy'de diş geçiremedi, 4-0 kaybetti. Volkan Demirel'le ligde kaybedilen 3 maçta da performanslar çok kötüydü. 9 maçın 6'sında (%66) daha iyi (4G 2B- 14 puan) olmaları, onlar adına aslında takdir edilesi. Demirel öncesi çok çok kötülerdi. Sol bek Sam Adekugbe, orta alandan Onur Ergün cezalı... Volkan Demirel'le birlikte çıktıkları 5 deplasman maçının 3'ünde gol bulan Hatayspor, son 7 maçı "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" olan Ümraniyespor'u da boş geçmez. Onlar da zaten boş geçmiyor. "KG VAR" ideal.