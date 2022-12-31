Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Wolverhampton – Manchester United: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Wolverhampton – Manchester United mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %33’ü karşılaşmayı Manchester United’in kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Ev sahibi takımda Lopetegui etkisi görülmeye başladı. Everton deplasmanında son saniyelerde de olsa kazandılar. Podence çok etkiliydi. Golle süsledi performansını. Takım oyunu olarak da hem savunmada hem özellikle orta alanda iyiydiler. Aslında takımın yaratıcı oyuncu sayısı hayli fazla ancak Neto ve Traore gibi isimlerin sakatlığı ideal kadroyu sahaya çıkarttırmıyor. Man Utd ise Ronaldo tartışmalarından sıyrılıp Erik ten Hag'ın da alışma sürecini tamamladı gibi gözüküyor. Rashford ve Martial ile ilk yarıda buldukları gollerle Nottingham karşısında erken rahatlayıp 3-0 tamamladılar. Keyifli maç bekliyorum. İlk tercihim KG VAR. Ancak ilk 45'te fantastik seçim yapmak için güzel maç. 2-2...

Newcastle United – Leeds United: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Newcastle United – Leeds United mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %42’si karşılaşmadan Newcastle United’in galip çıkacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tercihi

Ligin iddialı ekiplerinden Newcastle, son 6 maçını kazandı ve 11 maçlık yenilmezlik serisine sahipler. Leeds ise alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor. Savunma performansı olarak çok güven vermeyen Leeds'in, bu deplasmanda da zorluk yaşamasını bekliyorum. Ev sahibi ekip favori konumunda. Gollü bir mücadele izleyeceğimiz görüşündeyim.

Brighton - Arsenal: Maç Sonucu 2

İddaa programının “Süper Oran” bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından olan Brighton - Arsenal mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si karşılaşmada Arsenal’in galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçükçolak’ın Tercihi

Arsenal’in zirveyi bırakmaya hiç niyeti yok. Teknik Direktör Arteta şampiyonluk hedefine çok motive ve kenarda adeta 90 dakikayı her anı ile yaşıyor. 1-0 geri düştükleri West Ham maçını 3-1 kazandılar. Brighton, West Ham'a göre daha kaliteli ve iyi bir takım. Arsenal için daha zor bir 90 dakika olacaktır. Ancak zor da olsa ben Arsenal’in kazanacağı görüşündeyim.