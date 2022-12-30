Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da, İddaa programı içerisinde yer alan günün en çok oynanan bahislerini ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Liverpool- Leicester City: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Liverpool- Leicester City mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %27’si karşılaşmayı Liverpool’un kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tercihi

Leicester, hafta içinde Newcastle karşısında oldukça etkisiz bir oyun ortaya koymuştu ve sahadan 0-3'lük mağlubiyet ile ayrılmak durumunda kalmıştı. Liverpool ise Dünya Kupası arasından sonra Aston Villa'yı deplasmanda mağlup ederek lige başladı. Liverpool, maçın ağır favorisi. İlk devreden skor avantajını yakalayacağı görüşündeyim.

Real Valladolid- Real Madrid: Maç Sonucu 2

İddaa programında “Tek Maç” seçeneğiyle yer alan günün öne çıkan maçlarından Real Valladolid- Real Madrid mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %59’u karşılaşmada Real Madrid’in galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

La Liga’da bu sezon Barcelona ile Real Madrid’in şampiyonluk yarışını izleyeceğiz. Zirvede bu kez Real tek başına kalmayacak gibi görünüyor. Barcelona’nın 2 puan gerisinde olan Real Madrid’in hata yapmayacağını düşünüyorum. Bu deplasmandan Ancelotti’nin ekibi 3 puan çıkarır.

Virtus Bologna- Fenerbahçe : Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan Virtus Bologna- Fenerbahçe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %43’ü Fenerbahçe’nin rakibini mağlup edeceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Evren İçener’in Tercihi

Fenerbahçe'de Jekiri ameliyat sebepli yok. Bjelica diğer eksik... Virtus Bologna'da Mickey ve Ojeyeye’nin oynama durumları belirsiz... Virtus Bologna kadrosunda kaliteli oyuncular bulundurmasına rağmen dağınık oynayan ve performans olarak da istikrar sorunu yaşayan bir takım. Temsilcimiz Fenerbahçe ise Wilbekin ve Motley'in kadroya dönüşüyle birlikte daha güven veren görüntüde ve koç İtoudis güveniyle ayakları yere basan bir takım. Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum.